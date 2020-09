Ragazza uccisa a Caivano, la difesa del fratello di Maria Paola: “Non le avrei mai fatto del male” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Maria Paola è mia sorella, ma per me era quasi come una figlia. Non le avrei mai fatto del male. È stato un incidente, non ho speronato lo scooter”. Oggi – lunedì 14 settembre – è stato interrogato Michele Antonio Gaglione, il trentenne arrestato con l‘accusa di aver investito e ucciso la sorella Maria Paola, di 20 anni, inseguendo con la sua moto il motorino sul quale la Ragazza viaggiava insieme al compagno Ciro Migliore. Alla base del gesto, secondo la ricostruzione investigativa, ci sarebbe stata l’ostilità della famiglia Gaglione verso la relazione che Maria Paola, aveva con il giovane, donna all’anagrafe ma che si sentiva un uomo e come tale da anni ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020) “è mia sorella, ma per me era quasi come una figlia. Non lemaidel male. È stato un incidente, non ho speronato lo scooter”. Oggi – lunedì 14 settembre – è stato interrogato Michele Antonio Gaglione, il trentenne arrestato con l‘accusa di aver investito e ucciso la sorella, di 20 anni, inseguendo con la sua moto il motorino sul quale laviaggiava insieme al compagno Ciro Migliore. Alla base del gesto, secondo la ricostruzione investigativa, ci sarebbe stata l’ostilità della famiglia Gaglione verso la relazione che, aveva con il giovane, donna all’anagrafe ma che si sentiva un uomo e come tale da anni ...

elenabonetti : La vicenda avvenuta in provincia di Napoli, dove Maria Paola, una ragazza di vent’anni che aveva una relazione con… - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: Il messaggio di Ciro a Maria Paola (la ragazza uccisa dal fratello perché fidanzata con un ragazzo trans) #OggièUnAltr… - whoismrtn : RT @svnthyong: Maria Paola è stata uccisa dal fratello e il suo ragazzo è in ospedale perché la loro relazione, per alcuni, non era normale… - CiaoKarol : RIPOSA IN PACE SARA! PREGHIAMO PER TE ?????? Aveva 17 anni la ragazza rimasta uccisa ?? - LMantovani28 : RT @Mr_Torax: La conferenza stampa del fidanzato della ragazza uccisa - fatta subito dopo aver creato un nuovo profilo Instagram - beh me l… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza uccisa Ragazza uccisa. Fratoianni (Leu): “legge contro omotransfobia necessaria e urgente” articolo21 Ragazza morta, il fratello al gip: “Non l’ho speronata, non le avrei fatto del male”

“L'ho inseguita a bordo del mio scooter, ma non l'ho uccisa. Non ho provocato io l'incidente. Volevo solo chiederle di tornare a casa: aveva fatto le valigie ed era scomparsa, gettando tutta la famigl ...

Ragazza morta a Caivano, il fratello al gip: «Non l'ho uccisa, volevo che tornasse a casa»

Ha detto di essere innocente, di averli inseguiti, in sella alla sua moto, ma di non essere stato lui a speronarli provocando la caduta dello scooter, su cui viaggiavano la sorella e il compagno trans ...

“L'ho inseguita a bordo del mio scooter, ma non l'ho uccisa. Non ho provocato io l'incidente. Volevo solo chiederle di tornare a casa: aveva fatto le valigie ed era scomparsa, gettando tutta la famigl ...Ha detto di essere innocente, di averli inseguiti, in sella alla sua moto, ma di non essere stato lui a speronarli provocando la caduta dello scooter, su cui viaggiavano la sorella e il compagno trans ...