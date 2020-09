Ragazza morta, «Ciro già minacciato dalla famiglia di Maria Paola» (Di lunedì 14 settembre 2020) È una vicenda che fa chiarezza su quanto accade nel quotidiano: le persone trans restano ancora le ultime nel panorama dei diritti e sono quelle che maggiormente vivono lo stigma sociale, mentre ... Leggi su ilroma (Di lunedì 14 settembre 2020) È una vicenda che fa chiarezza su quanto accade nel quotidiano: le persone trans restano ancora le ultime nel panorama dei diritti e sono quelle che maggiormente vivono lo stigma sociale, mentre ...

repubblica : Ragazza morta, lo sfogo della mamma del compagno della vittima: 'I figli si accettano, non si uccidono' [aggiorname… - Tg3web : La tragedia di Caivano. Maria Paola Gaglione, la ragazza morta speronata dal fratello mentre andava in motorino con… - Corriere : L'intervista a Ciro Migliore, il compagno della ragazza morta a Caivano - aurorapierce_ : RT @smxworld: Un ragazzo ucciso di botte, due ragazzine stuprate e una ragazza morta in un incidente causato dal fratello che voleva punirn… - ScemoIntell : RT @smxworld: Un ragazzo ucciso di botte, due ragazzine stuprate e una ragazza morta in un incidente causato dal fratello che voleva punirn… -