Questa è la mia cattedra: l’iniziativa virale degli insegnanti precari contro le mancate nomine a scuola iniziata [FOTO] (Di lunedì 14 settembre 2020) “L’idea è Questa – spiega a MeteoWeb una delle insegnanti che oggi hanno aderito all’iniziativa #Questaèlamiacattedra -: tutti i precari d’Italia che non sono stati nominati perché il sistema delle GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze, ndr) è assurdo e molto in ritardo, oggi se vogliono postano come cattedra il proprio tavolo di casa apparecchiato per la colazione”. Lo scopo? Semplice: far comprendere a tutti che i precari sono a casa, senza nomine, nonostante i proclami governativi. L’idea è partita da un gruppo di docenti del piccolo comune di Pra, e l’intenzione era proprio quella di creare qualcosa di virale, che arrivasse a tutti. ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) “L’idea è– spiega a MeteoWeb una delleche oggi hanno aderito all’iniziativa #èlamia-: tutti id’Italia che non sono stati nominati perché il sistema delle GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze, ndr) è assurdo e molto in ritardo, oggi se vogliono postano comeil proprio tavolo di casa apparecchiato per la colazione”. Lo scopo? Semplice: far comprendere a tutti che isono a casa, senza, nonostante i proclami governativi. L’idea è partita da un gruppo di docenti del piccolo comune di Pra, e l’intenzione era proprio quella di creare qualcosa di, che arrivasse a tutti. ...

rtl1025 : ?? 'È stata la prova più pericolosa della mia vita. Mi dico con soddisfazione 'anche questa volta te la sei scampata… - ninazilli : Questa è la mia bambina. L’ho trovata da un antiquario che non sapeva neanche cosa fosse, negli anni 90. Che botta… - TeresaBellanova : L'altra sera a #Colleferro, provando a sedare una rissa, Willy è stato ucciso, massacrato di botte. Le mie condogli… - jigg_o : RT @loitumas: Bella questa trovata di Instagram per cui i post contenenti più foto che hai volutamente ignorato vengono riproposti con un’a… - ciummone : Non parlo mai di cose private o relative alla mia professione, ma questa ve la devo proprio raccontare.Sto assisten… -