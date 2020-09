Quando il fisco tende la mano per il ritorno dei giovani “cervelli” italiani (Di lunedì 14 settembre 2020) Quante tasse pago se torno in Italia? È una della domande per cui molti dei nostri concittadini, soprattutto i più giovani che per motivi di lavoro si sono spostati all’estero, cercano risposta Quando decidono di rientrare nel nostro Paese. La platea di queste persone è tutt’altro che insignificante. I dati che emergono dalla relazione annuale di Banca d’Italia pubblicata nel 2019 certificano come tra il 2007 e il 2018 il numero di italiani emigrati all’estero è continuamente salito. Nel solo 2018 il fenomeno ha coinvolto circa 120.000 persone e, considerando anche chi è già rientrato dall’estero, il saldo migratorio netto di cittadini italiani negli ultimi dieci anni è negativo per circa 492.000 unità. Numeri allarmanti, ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 settembre 2020) Quante tasse pago se torno in Italia? È una della domande per cui molti dei nostri concittadini, soprattutto i piùche per motivi di lavoro si sono spostati all’estero, cercano rispostadecidono di rientrare nel nostro Paese. La platea di queste persone è tutt’altro che insignificante. I dati che emergono dalla relazione annuale di Banca d’Italia pubblicata nel 2019 certificano come tra il 2007 e il 2018 il numero diemigrati all’estero è continuamente salito. Nel solo 2018 il fenomeno ha coinvolto circa 120.000 persone e, considerando anche chi è già rientrato dall’estero, il saldo migratorio netto di cittadininegli ultimi dieci anni è negativo per circa 492.000 unità. Numeri allarmanti, ...

Per il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in audizione sul Recovery Fund in commissione Finanze della Camera, passare al sistema di «tassazione per cassa», potrebbe avere «im ...

Fisco, una corsa contro il tempo: quante scadenze fino a fine mese?

Una vera e propria corsa contro il tempo quella che chiama migliaia di Partite IVA a rispettare le scadenze fiscali nel mese di settembre. Tra i versamenti dei mesi scorsi slittati a causa dell’emerge ...

Per il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in audizione sul Recovery Fund in commissione Finanze della Camera, passare al sistema di «tassazione per cassa», potrebbe avere «im ...