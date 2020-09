Qualche assembramento all’ingresso Scuola | il rientro dei 200mila - Foto

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Primo giorno di scuola a #Roma: flash mob e qualche assembramento - SkyTG24 : Primo giorno di scuola a #Roma: flash mob e qualche assembramento - MarekNapoli : @BombeDiVlad Ridicoli. All'interno della sede della Lega De Laurentiis aveva la mascherina ed ha rispettato le dist… - Cesare45396379 : @matteosalvinimi Perché in aula no assembramento con banchi a rotelle modello luna park, poi gli autobus si possono… - MarekNapoli : @100x100Napoli Ridicoli. All'interno della sede della Lega De Laurentiis aveva la mascherina ed ha rispettato le di… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualche assembramento

Fanpage.it

In fila, con la mascherina. E con un po’ di fatica a rispettare il distanziamento. Anche in Toscana è iniziato il primo giorno di scuola dell’era covid-19. E che si tratta di una partenza in salita lo ...BARGA – Primo giorno di scuola stamani per tutti gli studenti delle scuole che fanno capo all’Istituto Comprensivo di Barga, circa 800 tra bambini e ragazzi, dalle materne alle medie e primo giorno di ...