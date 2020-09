Puglia, per il candidato sindaco di Corato Perrone «se una bella donna è senza rossetto dove va?» (Di lunedì 14 settembre 2020) «Se una bella donna è senza rossetto dove va?»: questa l’incauta frase del candidato sindaco di Corato, Luigi Perrone, mentre si trovata sul palco per un comizio in piazza in previsione delle elezioni amministrative che si terranno la prossima settimana. Perrone corre al fianco di Raffaele Fitto sin da quando è nato il partito di cui quest’ultimo è co-presidente (Conservatori e Riformisti Europei. Il Comune, che è stato commissariato, vede quindi tra i suoi candidati sindaci Perrone con il sostegno di otto liste di centrodestra tra cui troviamo Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Udc. Il video di Perrone ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 settembre 2020) «Se unava?»: questa l’incauta frase deldi, Luigi, mentre si trovata sul palco per un comizio in piazza in previsione delle elezioni amministrative che si terranno la prossima settimana.corre al fianco di Raffaele Fitto sin da quando è nato il partito di cui quest’ultimo è co-presidente (Conservatori e Riformisti Europei. Il Comune, che è stato commissariato, vede quindi tra i suoi candidati sindacicon il sostegno di otto liste di centrodestra tra cui troviamo Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Udc. Il video di...

