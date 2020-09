Psg, Icardi guarito dal coronavirus: tampone negativo e presto in campo (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo k.o. di fila in Ligue 1, il Psg deve trovare forze nuove per riscoprire il piacere dei tre punti. Una novità in tal senso potrebbe essere il recupero di Mauro Icardi. L'attaccante argentino pare essere guarito dal coronavirus e potrebbe presto tornare a disposizione di Thomas Tuchel.Icardi guarito dal coronaviruscaption id="attachment 874069" align="alignnone" width="594" Icardi (Getty Images)/captionSecondo quanto si apprende da Tyc Sports, ci sarebbero buone notizie per il Psg. Infatti, Mauro Icardi è negativo al tampone per il Covid-19 e può dunque tornare a disposizione del tecnico Tuchel forse anche in vista del prossimo impegno.Il calciatore, ex Inter, era stato ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo k.o. di fila in Ligue 1, il Psg deve trovare forze nuove per riscoprire il piacere dei tre punti. Una novità in tal senso potrebbe essere il recupero di Mauro. L'attaccante argentino pare esseredale potrebbetornare a disposizione di Thomas Tuchel.dalcaption id="attachment 874069" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionSecondo quanto si apprende da Tyc Sports, ci sarebbero buone notizie per il Psg. Infatti, Mauroalper il Covid-19 e può dunque tornare a disposizione del tecnico Tuchel forse anche in vista del prossimo impegno.Il calciatore, ex Inter, era stato ...

EnzoQuareEQ7 : Psg a zero punti e zero gol dopo due partite ed ancora senza Icardi, la situazione può solo che peggiorare - ItaSportPress : Psg, Icardi guarito dal coronavirus: tampone negativo e presto in campo - - CalcioNews24 : PSG, Icardi negativo al Coronavirus: tornerà ad allenarsi - zazoomblog : PSG Icardi negativo al Coronavirus: tornerà ad allenarsi - #Icardi #negativo #Coronavirus: - zazoomblog : PSG Icardi negativo al Coronavirus: tornerà ad allenarsi - #Icardi #negativo #Coronavirus: -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Icardi PSG, Icardi negativo al Coronavirus: in settimana rientra Calciomercato.com PSG-Marsiglia 0-1: Thauvin decisivo, ancora ko i campioni di Francia

Seconda sconfitta in due giornate di campionato per il PSG, che va ko anche contro il Marsiglia e fa registrare il peggior avvio in Ligue 1 da 35 anni a oggi, eguagliando le stagioni 1976-77, 1978-79 ...

Skriniar o Brozovic Inter, aspettando Vidal un sacrificio per Kantè

Il diktat di Suning per il mercato estivo non è cambiato: prima di comprare bisogna vendere. Gli esuberi in casa nerazzurra sono addirittura 12, più di una squadra intera. Da Godin e passando per Cand ...

Seconda sconfitta in due giornate di campionato per il PSG, che va ko anche contro il Marsiglia e fa registrare il peggior avvio in Ligue 1 da 35 anni a oggi, eguagliando le stagioni 1976-77, 1978-79 ...Il diktat di Suning per il mercato estivo non è cambiato: prima di comprare bisogna vendere. Gli esuberi in casa nerazzurra sono addirittura 12, più di una squadra intera. Da Godin e passando per Cand ...