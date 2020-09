PSG | comunicato dopo il match contro il Marsiglia | “Insulti razzisti contro Neymar”

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il PSG si schiera dalla parte di Neymar, anche ufficialmente, visto ilpostato sul sito ufficiale. Il calciatore brasiliano è stato espulso ieri nelpersoil.LA NOTA UFFICIALEcaption id="attachment 1010923" align="alignnone" width="1024" Psg, getty images/caption"Il club sostiene fermamente Neymar, che ha riferito di essere stato vittima di offese razziste da un giocatore avversario. Il club ricorda che non c'è posto per il razzismo nella società, nel calcio o nelle nostre vite e richiama tutti a prendere posizionequeste manifestazioni. Da 15 anni il club è impegnato con forza nella lottatutte le forme di discriminazione, assieme ai suoi partner come SOS ...

Sono trascorse quasi 24 ore ma non si placa la tensione in Francia tra Psg e Marsiglia, dopo il finale incandescente che ha portato a ben 5 espulsioni. Rosso diretto anche per Neymar che ha reagito in ...Il PSG si schiera in favore di Neymar dopo il match perso col Marsiglia: "Nel calcio e nella vita non c'è spazio per il razzismo". Non accennano a placarsi le polemiche per il finale al veleno di PSG- ...