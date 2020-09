PS5 ha un costo di produzione di $600? 'Sony venderà in perdita' (Di lunedì 14 settembre 2020) Ancora non sappiamo quale sarà il prezzo di lancio di PS5 e, molto probabilmente, una delle informazioni più importanti sulla next-gen di Sony sarà rivelata al prossimo evento in programma il 16 settembre.In attesa di capire i prezzi di PS5, il noto insider Dusk Golem è tornato a parlare della questione su Twitter, affermando che la produzione di ogni singola unità potrebbe costare a Sony 600 dollari, anche se il prezzo finale per i consumatori sarà più basso.Nello specifico, l'insider ha detto che PS5 costerà, nella versione standard con disco, 549 dollari, ma la società "potrebbe stringere i denti" e optare per 499 dollari.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 settembre 2020) Ancora non sappiamo quale sarà il prezzo di lancio di PS5 e, molto probabilmente, una delle informazioni più importanti sulla next-gen disarà rivelata al prossimo evento in programma il 16 settembre.In attesa di capire i prezzi di PS5, il noto insider Dusk Golem è tornato a parlare della questione su Twitter, affermando che ladi ogni singola unità potrebbe costare a600 dollari, anche se il prezzo finale per i consumatori sarà più basso.Nello specifico, l'insider ha detto che PS5 costerà, nella versione standard con disco, 549 dollari, ma la società "potrebbe stringere i denti" e optare per 499 dollari.Leggi altro...

