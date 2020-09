Programmi TV di stasera, martedì 15 settembre 2020. Su Canale5 in 1^Tv Lady Gaga e Bradley Cooper in «A Star is Born» (Di martedì 15 settembre 2020) Lady Gaga in A Star Is Born Rai1, ore 21.35: Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi – Replica Film tv di Alberto Sironi del 2017, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta. Prodotto in Italia. Trama: Un negozio di elettronica è stato bruciato, un incendio chiaramente doloso. Ma non si tratta solo di questo: Marcello Di Carlo, il proprietario del negozio, è scomparso, di lui non c’è più alcuna traccia. È un bell’uomo Di Carlo, e anche un playboy di un certo successo, ma ha il vizio di spendere molto più di quanto riesca a guadagnare. Montalbano comincia a indagare, ma il mistero di questa scomparsa pare farsi sempre più sfuggente. E poi in quei giorni sta accadendo anche qualcos’altro, qualcosa di molto strano e ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 15 settembre 2020)in AIsRai1, ore 21.35: Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi – Replica Film tv di Alberto Sironi del 2017, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta. Prodotto in Italia. Trama: Un negozio di elettronica è stato bruciato, un incendio chiaramente doloso. Ma non si tratta solo di questo: Marcello Di Carlo, il proprietario del negozio, è scomparso, di lui non c’è più alcuna traccia. È un bell’uomo Di Carlo, e anche un playboy di un certo successo, ma ha il vizio di spendere molto più di quanto riesca a guadagnare. Montalbano comincia a indagare, ma il mistero di questa scomparsa pare farsi sempre più sfuggente. E poi in quei giorni sta accadendo anche qualcos’altro, qualcosa di molto strano e ...

