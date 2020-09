Probabili formazioni Serie A | oggi giocherebbero così | gli schieramenti delle 20 squadre GALLERY

(Di lunedì 14 settembre 2020)A – Nuovo appuntamento con il focus di CalcioWeb, in attesa dell’inizio del campionato diA. Ecco comeadle 20del massimo torneo italiano, si preannuncia un torneo in grado di regalare emozioni. Nelle ultime ore si sono mosse principalmente le piccole e le medie. Il Crotone ha intenzione di continuare a stupire dopo la promozione dello scorso anno, movimento in attacco per completare un reparto competitivo con Simy. Ma il club più attivo è sicuramente il Genoa, il presidente Preziosi ha intenzione di riscattare l’ultima deludente stagione e sta attuando una vera e propria rivoluzione. Novità anche in casa Fiorentina che si è ...

In attesa del via ufficiale alla nuova stagione, l'Inter si prepara per il primo test amichevole della nuova annata. L'appuntamento è per martedì 15 settembre contro il Lugano, che l'anno scorso ha os ...A farvi da fedele compagna in questa intensa fase di calciomercato c'è Fantacalcio.it. Il palinsesto, attivo ed operativo, è completato da un'iniziativa corposa ed utilissima per i fantallenatori: le ...