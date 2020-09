Primo giorno di scuola: merenda da casa per uno studente su 3 (Di lunedì 14 settembre 2020) Per piu’ di uno scolaro su tre (35%) merenda preparata a casa da genitori e nonni con frutta, panini semplici e torte casalinghe che sorpassa l’acquisto di prodotti confezionati, (25%) o pizza, focaccia o cornetti freschi al negozio (7%). E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’inizio dell’anno scolastico segnato dall’emergenza Covid che ha costretto gli italiani a cambiare le proprie abitudini. La necessità di mantenere le distanze sociali e ridurre al minimo i contatti esterni ed i rischi di contagio ha favorito – sottolinea la Coldiretti – un forte ritorno al fai da te casalingo, con il coinvolgimento spesso di genitori e figli nella preparazione. Un bisogno di sicurezza che – precisa la Coldiretti – ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Per piu’ di uno scolaro su tre (35%)preparata ada genitori e nonni con frutta, panini semplici e tortelinghe che sorpassa l’acquisto di prodotti confezionati, (25%) o pizza, focaccia o cornetti freschi al negozio (7%). E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’inizio dell’anno scolastico segnato dall’emergenza Covid che ha costretto gli italiani a cambiare le proprie abitudini. La necessità di mantenere le distanze sociali e ridurre al minimo i contatti esterni ed i rischi di contagio ha favorito – sottolinea la Coldiretti – un forte ritorno al fai da telingo, con il coinvolgimento spesso di genitori e figli nella preparazione. Un bisogno di sicurezza che – precisa la Coldiretti – ha ...

ScuderiaFerrari : Siete al nostro fianco sempre, in ogni momento, qualunque cosa accada. Siete con noi dal primo giorno, con la vostr… - c_appendino : ?? Voglio dedicare questa breve storia ai più piccoli, che, con le loro famiglie, domani torneranno nelle loro class… - acmilan : The first day a Rossonero. A day you never forget, Ciprian ??? Il primo giorno in rossonero non si scorda mai ???… - GRmoscia : Vedo pochi reportage fotografici sul primo giorno di scuola. Stavolta avevate fretta di toglierveli dai coglioni, eh? - 007Vincentxxx : RT @ilfattovideo: Scuola, primo giorno anche per il figlio di Conte. La preside: “Il premier non è venuto? Giusto restare in secondo piano… -