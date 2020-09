Primo giorno di scuola in dodici regioni. Puglia: sarà il 24 settembre Presidente della Repubblica a Vo'Euganeo (Di lunedì 14 settembre 2020) Oggi l’inizio dell’anno scolastico in dodici regioni italiane. Fra esse non la Puglia dove il Primo giorno di scuola sarà il 24. Ieri il messaggio del Presidente del Consiglio a studenti, famiglie, docenti e in generale il personale scolastico. Oggi il Presidente della Repubblica è a Vo’Euganeo, un paese veneto messo a durissima prova dal corona virus. Proprio il contrasto al virus provoca problemi organizzativi non ancora tutti risolti. Insegnanti, aule, misurazione drlla temperatura, igirnizzazione dei locali, mascherine, orari della didattica, responsabili Covid. sarà un anno, almeno all’inizio, ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 14 settembre 2020) Oggi l’inizio dell’anno scolastico initaliane. Fra esse non ladove ildi; il 24. Ieri il messaggio deldel Consiglio a studenti, famiglie, docenti e in generale il personale scolastico. Oggi ilè a Vo’, un paese veneto messo a durissima prova dal corona virus. Proprio il contrasto al virus provoca problemi organizzativi non ancora tutti risolti. Insegnanti, aule, misurazione drlla temperatura, igirnizzazione dei locali, mascherine, orarididattica, responsabili Covid.; un anno, almeno all’inizio, ...

