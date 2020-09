Primo giorno di scuola, i bambini ci hanno fatto capire che “ce la faremo” (Di lunedì 14 settembre 2020) 14 settembre 2020: Primo giorno di scuola. Dopo tante notti insonni per molte mamme e papà, le paranoie pensando a quello che ci aspetta, i (giusti) timori di noi genitori di fronte all’avvio di un anno che si prospetta tra i più difficili da gestire di sempre. Le mascherine, il distanziamento nelle aule, la gestione delle entrate, delle uscite, dei pasti, della ricreazione. Il materiale didattico da sanificare di continuo. E questi bambini che non possono abbracciarsi, toccarsi, baciarsi. Gli stessi docenti cui sono vietate le carezze (“Sarà strano non accarezzarvi la testa quando non vi viene un esercizio, non chiedervi in prestito la penna perché la mia la perdo sempre”, scrive nel suo bellissimo post Enrico Galiano scrittore e professore amato sul web). Ma come faranno? ... Leggi su dilei (Di lunedì 14 settembre 2020) 14 settembre 2020:di. Dopo tante notti insonni per molte mamme e papà, le paranoie pensando a quello che ci aspetta, i (giusti) timori di noi genitori di fronte all’avvio di un anno che si prospetta tra i più difficili da gestire di sempre. Le mascherine, il distanziamento nelle aule, la gestione delle entrate, delle uscite, dei pasti, della ricreazione. Il materiale didattico da sanificare di continuo. E questiche non possono abbracciarsi, toccarsi, baciarsi. Gli stessi docenti cui sono vietate le carezze (“Sarà strano non accarezzarvi la testa quando non vi viene un esercizio, non chiedervi in prestito la penna perché la mia la perdo sempre”, scrive nel suo bellissimo post Enrico Galiano scrittore e professore amato sul web). Ma come faranno? ...

mengonimarco : Mamma dice: 'guarda ho ritrovato questi disegni, eri bravo da piccolo!!!' Ma in che senso 'da piccolo'?? hahahah Bu… - ScuderiaFerrari : Siete al nostro fianco sempre, in ogni momento, qualunque cosa accada. Siete con noi dal primo giorno, con la vostr… - c_appendino : ?? Voglio dedicare questa breve storia ai più piccoli, che, con le loro famiglie, domani torneranno nelle loro class… - OGiannino : Viva soddisfazione a casa per primo giorno scuola, felidi assaporano tregua dopo settimane passate a sfuggire rinco… - arialcomeilfont : primo giorno di scuola e casting andati, spero in sviluppi in positivo per entrambi -