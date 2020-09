Primo giorno di scuola: ecco le vostre foto, gli auguri, le frasi dei VIP e i messaggi per il rientro tra i banchi (FOTO) (Di lunedì 14 settembre 2020) Primo giorno di scuola, l’attesa è finita. Prende il via oggi, lunedì 14 settembre 2020, uno degli anni scolastici più complicati di sempre, all’insegna dei (rigidi) protocolli anti-Covid da rispettare. Primo giorno di scuola: i numeri Sono oltre 8,3 milioni le studentesse e gli studenti che rientrano quest’anno tra i banchi: 7.507.484 negli istituti statali, ai quali si aggiungono i circa 860 mila delle paritarie. Si tratta dei primi dati elaborati sul nuovo anno scolastico, il 2020/2021. In particolare, con la ripartenza di oggi e la riapertura nella maggior parte delle regioni, oltre 5,6 milioni di alunne e alunni riprenderanno le lezioni nel sistema scolastico italiano. Quest’anno, le studentesse e gli studenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 settembre 2020)di, l’attesa è finita. Prende il via oggi, lunedì 14 settembre 2020, uno degli anni scolastici più complicati di sempre, all’insegna dei (rigidi) protocolli anti-Covid da rispettare.di: i numeri Sono oltre 8,3 milioni le studentesse e gli studenti che rientrano quest’anno tra i: 7.507.484 negli istituti statali, ai quali si aggiungono i circa 860 mila delle paritarie. Si tratta dei primi dati elaborati sul nuovo anno scolastico, il 2020/2021. In particolare, con la ripartenza di oggi e la riapertura nella maggior parte delle regioni, oltre 5,6 milioni di alunne e alunni riprenderanno le lezioni nel sistema scolastico italiano. Quest’anno, le studentesse e gli studenti ...

