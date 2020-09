Primo giorno di scuola: ci aspettano nuove emozioni, nuove regole e novità didattiche (Di lunedì 14 settembre 2020) L’emozione di rivedere dal vivo i propri alunni o i propri insegnanti e i compagni sicuramente caratterizzerà il Primo giorno di scuola e ci auguriamo che i timori e i protocolli per il Covid-19 non la offuschino. Infatti quest’anno inizia anche all’insegna della preoccupazione di presidi e personale Ata per la nuova organizzazione da mettere in atto, delle paure di tanti docenti per il possibile contagio e per le discontinuità della didattica causa quarantene. Gli stessi timori vengono manifestati da tante famiglie tanto che alcune stanno ritirando i figli da scuola perché studino privatamente, per salvaguardare i nonni e altri familiari fragili. Ma la maggior parte degli studenti tornerà in aula e lo farà con una nuova consapevolezza, acquisita durante la didattica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) L’emozione di rivedere dal vivo i propri alunni o i propri insegnanti e i compagni sicuramente caratterizzerà ildie ci auguriamo che i timori e i protocolli per il Covid-19 non la offuschino. Infatti quest’anno inizia anche all’insegna della preoccupazione di presidi e personale Ata per la nuova organizzazione da mettere in atto, delle paure di tanti docenti per il possibile contagio e per le discontinuità della didattica causa quarantene. Gli stessi timori vengono manifestati da tante famiglie tanto che alcune stanno ritirando i figli daperché studino privatamente, per salvaguardare i nonni e altri familiari fragili. Ma la maggior parte degli studenti tornerà in aula e lo farà con una nuova consapevolezza, acquisita durante la didattica ...

