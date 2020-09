Primo giorno di scuola anche per il figlio di Conte (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – Primo giorno di scuola, oggi, anche per il figlio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Niccolò, alunno della classe terza dell’istituto ‘Belli-Col di Lana’ di Roma, in zona Prati. Conte però, atteso dai giornalisti, non si è fatto vedere davanti ai cancelli della scuola. Leggi su dire (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – Primo giorno di scuola, oggi, anche per il figlio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Niccolò, alunno della classe terza dell’istituto ‘Belli-Col di Lana’ di Roma, in zona Prati. Conte però, atteso dai giornalisti, non si è fatto vedere davanti ai cancelli della scuola.

