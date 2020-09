Primo giorno di scuola anche per il figlio di Conte che, non lo accompagna. La preside: "Giusto premier in disparte" (Di lunedì 14 settembre 2020) Primo giorno di scuola anche per il figlio del premier Giuseppe Conte, Niccolò, arrivato questa mattina alla scuola media Belli - Col di Lana, nel quartiere Prati, dove frequenta la classe terza. I ragazzi sono stati accolti dalla dirigente scolastica.Il presidente del Consiglio, atteso da telecamere e giornalisti all’entrata dell’istituto, non si è visto. “Io penso che il presidente Conte èuna figura che deve restare un po’ in secondo piano, va a tutela del figliolo. Questo non è né meglio né peggio: purtroppo ci sono ruoli in cui non si può esercitare l’essere genitori con le libertà con cui si ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020)diper ildelGiuseppe, Niccolò, arrivato questa mattina allamedia Belli - Col di Lana, nel quartiere Prati, dove frequenta la classe terza. I ragazzi sono stati accolti dalla dirigente scolastica.Ilnte del Consiglio, atteso da telecamere e giornalisti all’entrata dell’istituto, non si è visto. “Io penso che ilnteèuna figura che deve restare un po’ in secondo piano, va a tutela dello. Questo non è né meglio né peggio: purtroppo ci sono ruoli in cui non si può esercitare l’essere genitori con le libertà con cui si ...

