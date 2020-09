Primo giorno di scuola a Vo’ Euganeo, Sergio Mattarella e Azzolina nel paese simbolo. Il sindaco. “Il paese si è rimboccato le maniche” (Di lunedì 14 settembre 2020) VO’ – Tecnologia, didattica e tricolore. Vo’, il paese di tremila anime che alla fine di febbraio è stato chiuso per Covid, dopo il Primo decesso di un pensionato in ospedale, è pronto ad accogliere il presidente della Repubblica, che il 14 settembre inaugura l’anno scolastico in diretta televisiva. Il tricolore tappezza le strade e le case del paese. La tecnologia, al servizio della didattica, è presente all’interno dell’istituto comprensivo Guido Negri che, assieme a Piazza Liberazione, sarà visitato da Sergio Mattarella. All’interno della scuola è stata installata la Parete delle creatività, un pannello da 7 metri quadrati che ha come sfondo il paesaggio dei Colli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) VO’ – Tecnologia, didattica e tricolore. Vo’, ildi tremila anime che alla fine di febbraio è stato chiuso per Covid, dopo ildecesso di un pensionato in ospedale, è pronto ad accogliere il presidente della Repubblica, che il 14 settembre inaugura l’anno scolastico in diretta televisiva. Il tricolore tappezza le strade e le case del. La tecnologia, al servizio della didattica, è presente all’interno dell’istituto comprensivo Guido Negri che, assieme a Piazza Liberazione, sarà visitato da. All’interno dellaè stata installata la Parete delle creatività, un pannello da 7 metri quadrati che ha come sfondo il paesaggio dei Colli ...

