Previsioni Meteo, prossima settimana forte maltempo su mezza Italia e caldo estivo nell'altra metà (Di martedì 15 settembre 2020) Previsioni Meteo – Si fa sempre più articolata l'evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo, come del resto è annualmente fisiologico in prossimità dei cambi di stagione. È abbastanza evidente già da questi giorni una maggiore presa di posizione della circolazione instabile nordatlantica, benché non ancora con cavi instabili particolarmente incisivi e conseguenze instabili solo in parte sul nostro paese. Nella settimana in corso l'anticiclone, in linea generale, potrebbe avere ancora la meglio, ma comunque si faranno strada infiltrazioni di aria fresca che arrecheranno locale instabilità, in particolare sui settori interni in prossimità dei rilievi. Per la settimana prossima, i maggiori centri di calcolo ...

