Premier, Sheffield United-Wolverhampton 0-2 (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel primo dei due posticipi che chiudono la prima giornata di Premier , il Wolverhampton regola senza problemi lo Sheffield United per 2-0. La squadra di Nuno Espirito Santo chiude la pratica in sei ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel primo dei due posticipi che chiudono la prima giornata di, ilregola senza problemi loper 2-0. La squadra di Nuno Espirito Santo chiude la pratica in sei ...

sportli26181512 : Premier League: LIVE alle 19 Sheffield Utd-Wolverhampton, poi il Chelsea: Alle 19 si chiude la prima giornata di Pr… - Marathonbet_IT : Reduci da due ottime stagioni, alle 19 #Sheffield e #Wolves si affrontano per cominciare un nuovo campionato. Gli o… - infobetting : Sheffield United-Wolverhampton (lunedì, ore 19:00): formazioni ufficiali, - Agimegitalia : #Scommesse calcio, #PremierLeague: a 7,50 lo 0-1 di #Brighton-#Chelsea. #Wolves favoriti in casa dello Sheffield - infobetting : Sheffield United-Wolverhampton (lunedì, ore 19:00): formazioni, quote, -

Ultime Notizie dalla rete : Premier Sheffield Wolves, tutto facile a Sheffield. Ora in campo il Chelsea La Gazzetta dello Sport EUROLEGHE - Sheffield United-Wolverampthon, 0-2: decidono Jimenez e Saiss

Il Wolverampthon batte lo Sheffield United per 0-2 al termine della propria prima uscita stagionale in Premier League. I Wolves sono stati guidati prima dalla rete di Raul Jimenez e poi da quella di S ...

Lampo Wolverhampton: è il 2-0 più veloce della Premier League

Il Wolverhampton è entrato nella storia della Premier League grazie a una doppietta lampo, siglata nei primi sei minuti di gioco della sfida contro lo Sheffield United. Come riportato dalle statistich ...

Il Wolverampthon batte lo Sheffield United per 0-2 al termine della propria prima uscita stagionale in Premier League. I Wolves sono stati guidati prima dalla rete di Raul Jimenez e poi da quella di S ...Il Wolverhampton è entrato nella storia della Premier League grazie a una doppietta lampo, siglata nei primi sei minuti di gioco della sfida contro lo Sheffield United. Come riportato dalle statistich ...