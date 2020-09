Premier League, Brighton-Chelsea: esordio ok per Lampard, Jorginho la sblocca, Zouma la chiude (Di lunedì 14 settembre 2020) Frank Lampard non buca l'esordi oin Premier League alla guida del Chelsea.In una gara più complicata di quanto riveli il punteggio finale, i Blues sono comunque riusciti ad uscire alla distanza ed imporsi sull'avversario, conquistando i primi tre punti della stagione. Il Brighton, particolarmente contratto in avvio, ha praticamente regalato, con un disimpegno maldestro, l'azione da cui è scaturito il calcio di rigore che ha rotto l'equilibrio. L'ex Napoli, Jorginho, ha trasformato con freddezza dagli undici metri regalando il vantaggio agli uomini di Lampard. I nuovi arrivati, Werner e Havertz, sono stati schierati subito nell'undici titolare e l'ex Lipsia si è procurato il calcio di rigore che ha aperto le danze. Il pareggio di Trossard ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 settembre 2020) Franknon buca l'esordi oinalla guida del.In una gara più complicata di quanto riveli il punteggio finale, i Blues sono comunque riusciti ad uscire alla distanza ed imporsi sull'avversario, conquistando i primi tre punti della stagione. Il, particolarmente contratto in avvio, ha praticamente regalato, con un disimpegno maldestro, l'azione da cui è scaturito il calcio di rigore che ha rotto l'equilibrio. L'ex Napoli,, ha trasformato con freddezza dagli undici metri regalando il vantaggio agli uomini di. I nuovi arrivati, Werner e Havertz, sono stati schierati subito nell'undici titolare e l'ex Lipsia si è procurato il calcio di rigore che ha aperto le danze. Il pareggio di Trossard ...

