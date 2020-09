Premier League | Brighton-Chelsea | dove vederla

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il matchè il primo Monday night della2020-21:vederlo, in tv e in streaming, e le probabili formazioni In anticipo di una settimana rispetto alla Serie A, nello scorso week end è iniziata la2020-2021: dopo il successo dell’Arsenal, 3-0 esterno al Fulham, scoppiettante 4-3 tra i campioni … L'articolo Curiosauro.

SkySport : Chelsea, buona la prima: Brighton battuto 3-1 - Guillaumemp : Wesley Fofana, che piace anche al #Milan, annuncia la sua decisione all’@lequipe : “Ho accettato l’offerta del Leic… - OptaPaolo : 337 & 587 - Sotto la guida di Antonio Conte, Arturo #Vidal è stato il giocatore con più contrasti vinti in Serie A… - ramon_rc7 : @joelped39623602 Bendita Premier League! - UgoBaroni : RT @SkySport: Chelsea, buona la prima: Brighton battuto 3-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Secondo i libici uno di loro giocava nella Premier League e si era imbarcato in cerca di fortuna. Trattativa in stallo per i pescatori di Mazara del Vallo ...Esordio vincente per il Chelsea di Frank Lampard che passa 3-1 sul campo del Brighton. Al 21' Jorginho trasforma il penalty concesso per un fallo in area di Ryan. Al 9' della ripresa Trossard trova il ...La prima giornata di Premier League si chiude (senza le gare delle squadre di Manchester, rinviate) con il successo per 3-1 del Chelsea al Falmer Stadium sul Brighton: Blues trascinati dalle reti di J ...