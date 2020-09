Premier: Lampard-Klopp, alta tensione prima di Chelsea-Liverpool (Di lunedì 14 settembre 2020) Lo 'scambio di cortesie' era iniziato la settimana scorsa, quando Jurgen Klopp aveva puntato il dito contro il Chelsea e la sua estate spendacciona da oltre 200 milioni di sterline e che ha visto ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 settembre 2020) Lo 'scambio di cortesie' era iniziato la settimana scorsa, quando Jurgenaveva puntato il dito contro ile la sua estate spendacciona da oltre 200 milioni di sterline e che ha visto ...

Ci siamo quasi. Il Chelsea di Frank Lampard, una delle squadre più attese di questa Premier League, questa sera farà il proprio esordio in campionato nel Monday Night in programma contro il Brighton.

Ora il Chelsea non può più nascondersi

«Negli ultimi 20 anni al Chelsea abbiamo visto giocare campioni come Hazard, Diego Costa, Cech, Terry, Drogba. Con loro si competeva ogni anno per la Premier League e si arrivava sempre almeno alle se ...

