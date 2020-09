Portugal Masters, Coetzee fa cinquina nell'European Tour (Di lunedì 14 settembre 2020) Il pokerissimo è servito. George Coetzee vince il Portugal Masters e conquista il quinto titolo in carriera sull'European Tour di golf. A Vilamoura il sudafricano, con un totale di 268, -16, colpi, ha ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Il pokerissimo è servito. Georgevince ile conquista il quinto titolo in carriera sull'di golf. A Vilamoura il sudafricano, con un totale di 268, -16, colpi, ha ...

Il pokerissimo è servito. George Coetzee vince il Portugal Masters e conquista il quinto titolo in carriera sull’European Tour di golf. A Vilamoura il sudafricano, con un totale di 268 (-16) colpi, ha ...

Red-hot George Coetzee triumphs at Portugal Masters

