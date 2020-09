Pomezia, riparte la scuola e gli studenti lanciano l’appello: «Ascoltate le nostre richieste» (FOTO) (Di lunedì 14 settembre 2020) Stamattina, davanti al Liceo Blaise Pascal, al Liceo Pablo Picasso e all’Istituto d’istruzione Superiore Largo Brodolini di Pomezia e davanti a più di 20 scuole a Roma e in tutto il Lazio, gli studenti e le studentesse si sono mobilitati davanti alle loro scuole. Ormai da diversi mesi ragazzi e ragazze vivono in una situazione di incertezza e precarietà assoluta: non sono state fornite indicazioni chiare, i banchi e l’organico non sono sufficienti e non è stata assicurata alcuna sicurezza nei trasporti. Al flash mob hanno partecipato anche quegli studenti e quelle studentesse a cui il rientro è stato posticipato da ordinanze comunali o dei Consigli di Istituto, per sottolineare l’inefficienza delle istituzioni nell’affrontare il rientro scolastico. «Vogliamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 settembre 2020) Stamattina, davanti al Liceo Blaise Pascal, al Liceo Pablo Picasso e all’Istituto d’istruzione Superiore Largo Brodolini die davanti a più di 20 scuole a Roma e in tutto il Lazio, glie le studentesse si sono mobilitati davanti alle loro scuole. Ormai da diversi mesi ragazzi e ragazze vivono in una situazione di incertezza e precarietà assoluta: non sono state fornite indicazioni chiare, i banchi e l’organico non sono sufficienti e non è stata assicurata alcuna sicurezza nei trasporti. Al flash mob hanno partecipato anche queglie quelle studentesse a cui il rientro è stato posticipato da ordinanze comunali o dei Consigli di Istituto, per sottolineare l’inefficienza delle istituzioni nell’affrontare il rientro scolastico. «Vogliamo ...

