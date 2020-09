PlayStation 5 alla conquista del mondo con il nuovo spot The Edge

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 14 settembre 2020) Nella giornata di oggi, attraverso le pagine delBlog, Sony ha condiviso ilglobale per5, intitolato The.Nello, si fa riferimento alslogan del brand, Play Has No Limits, con il quale Sony spera di poter comunicare la filosofia che circonderà la prossima generazione. Potete ammirare il promo nel video disponibile in fondonotizia.Sony, inoltre, ci ricorda nuovamente che la console5 verrà lanciata a fine 2020, nonostante tutt'ora sia priva di una data d'uscita definitiva e di un prezzo di listino.Leggi altro...