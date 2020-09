Pisa, La Denuncia di Una Mamma: Mio Figlio a Casa Perché Manca Docente di Sostegno (Di lunedì 14 settembre 2020) Una Mamma di Pontedera (Pisa) racconta uno spiacevole episodio. Suo Figlio con sindrome di Down non può andare a scuola perché Manca il Docente di Sostegno. La notizia è riportata da “Il Tirreno“. “Mio Figlio da una settimana faceva le prove davanti allo specchio, col grembiule e lo zainetto, felice e impaziente di andare per la prima volta a scuola. La settimana scorsa ho partecipato a una riunione con la preside e i genitori nella quale ci sono state illustrate le regole antiCovid e spiegato come la scuola sia stata rinnovata, predisposta e attrezzata anche con maxi schermi” racconta. “Dalla scuola mi hanno assicurato che avrebbero risolto e ci hanno fissato un appuntamento con la preside per ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 14 settembre 2020) Unadi Pontedera () racconta uno spiacevole episodio. Suocon sindrome di Down non può andare a scuola perchéildi. La notizia è riportata da “Il Tirreno“. “Mioda una settimana faceva le prove davanti allo specchio, col grembiule e lo zainetto, felice e impaziente di andare per la prima volta a scuola. La settimana scorsa ho partecipato a una riunione con la preside e i genitori nella quale ci sono state illustrate le regole antiCovid e spiegato come la scuola sia stata rinnovata, predisposta e attrezzata anche con maxi schermi” racconta. “Dalla scuola mi hanno assicurato che avrebbero risolto e ci hanno fissato un appuntamento con la preside per ...

Per lui la scuola oggi non comincia. Sei anni, il bambino non potrà andare in classe perché manca la maestra di sostegno: non è stata nominata e lui, che ha la sindrome di down, ha dovuto rinunciare a ...

Pisa, 14 settembre 2020 - Non è stata nominata la maestra di sostegno e un bambino di 6 anni con la sindrome di down ha dovuto rinunciare al suo primo giorno di scuola, in prima elementare. Succede in ...

