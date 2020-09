Pirlo a Coverciano | il tecnico della Juventus si “laurea”

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 settembre 2020) Tesi, l'allenatoreJuve «si laurea»: cosa succede oggi per il Maestro bianconero. Le ultime Giornata importante quella di oggi per Andrea. L'indomani dell'amichevole vinta per 5-0 con il Novara, l'allenatoreJuve discuterà davanti alla commissione dila sua tesi. Consegnata il 31 agosto,ha atteso la data del 14 settembre per la sua discussione. È l'ultimo passo per completare il suo percorso come Allenatore Master Uefa Pro, inizialmente previsto per ottobre ma anticipato a metà settembre.