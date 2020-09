Pietro Castellitto, chi è il figlio di Sergio Castellitto di cui parlano tutti: età, altezza, fratelli e mamma (Di lunedì 14 settembre 2020) Il celebre regista Sergio Castellitto è al fianco della scrittrice Margaret Mazzantini da oltre trent’anni. Insieme hanno creato quella che il volto del cinema ama definire una tribù, composta da ben quattro figli. Il primogenito di si chiama Pietro Castellitto e, proprio in suo onore, l’intero nucleo familiare ha sfilato sul red carpet della 77esima mostra del cinema di Venezia. La famiglia ha fatto scintille di fronte ai riflettori veneziani, presentando la nuova star della famiglia. “In fondo il nostro non è stato un amore, è stato un destino. Con Margaret abbiamo fatto tante cose insieme, ma soprattutto la famiglia. I nostri figli hanno assistito a tutto: l’armonia ed i litigi. Siamo una sorta di microsocietà, sei ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 14 settembre 2020) Il celebre registaè al fianco della scrittrice Margaret Mazzantini da oltre trent’anni. Insieme hanno creato quella che il volto del cinema ama definire una tribù, composta da ben quattro figli. Il primogenito di si chiamae, proprio in suo onore, l’intero nucleo familiare ha sfilato sul red carpet della 77esima mostra del cinema di Venezia. La famiglia ha fatto scintille di fronte ai riflettori veneziani, presentando la nuova star della famiglia. “In fondo il nostro non è stato un amore, è stato un destino. Con Margaret abbiamo fatto tante cose insieme, ma soprattutto la famiglia. I nostri figli hanno assistito a tutto: l’armonia ed i litigi. Siamo una sorta di microsocietà, sei ...

