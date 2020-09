Picchia la moglie per gelosia fratturandole il setto nasale: arrestato (Di lunedì 14 settembre 2020) I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un 34enne di origini mauriziane, resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minaccia. I ... Leggi su cataniatoday (Di lunedì 14 settembre 2020) I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hannoun 34enne di origini mauriziane, resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minaccia. I ...

Accecato dalla gelosia, picchia la moglie fino a fratturarle in naso, arrestato

Troppo geloso della moglie a tal punto da mandarla al pronto soccorso. Per questo i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un 34enne di origini maurizian ...

