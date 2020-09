Petrolio | OPEC taglia le stime domanda nel 2020 | “Ripresa lenta nel 2021”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Lamondiale dinelscenderà più rapidamente di quanto previsto in precedenza e, il prossimo anno, il recupero avverrà in tempi più lenti rispetto alle. Questo, fa sapere l’, l’effetto dell’emergenza coronavirus. Effetto che potrebbe rendere più difficile per il Gruppo e i suoi alleati sostenere il mercato del. Nel dettaglio lamondiale diquest’anno crollerà di 9,46 milioni di barili al giorno, in misura, dunque, più consistente rispetto al calo di 9,06 milioni di bpd previsto un mese fa. A far peggiorare le, sono i nuovi focolai e l’aumento della produzione in alcuni paesi. ...