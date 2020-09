“Petra”, su Sky debutta stasera la serie tv con Paola Cortellesi ispettrice atipica (Di lunedì 14 settembre 2020) Paola Cortellesi e l’ispettore Petra Delicato. La prima volta di Maria Sole Tognazzi alle prese con una serie tv è anche una reunion, con Paola Cortellesi dopo 17 anni da Passato prossimo, il suo film di debutto del 2003. Con Petra – da stasera su Sky Cinema Uno alle 21.25 – le due colleghe-amiche hanno girato per cinque mesi quattro episodi incentrati su uno dei personaggi più amati dei lettori di gialli, l’ispettrice creata dalla scrittrice spagnola Alicia Giménez Bartlett. Dalle avventure pubblicate in Italia da Sellerio alla trasposizione televisiva la città di Petra Delicato cambia da Barcellona a Genova, pochissimo utilizzata da cinema e tv. Ma il carattere indipendente, orgoglioso e refrattario alle convenzioni ... Leggi su iodonna (Di lunedì 14 settembre 2020)e l’ispettore Petra Delicato. La prima volta di Maria Sole Tognazzi alle prese con unatv è anche una reunion, condopo 17 anni da Passato prossimo, il suo film di debutto del 2003. Con Petra – dasu Sky Cinema Uno alle 21.25 – le due colleghe-amiche hanno girato per cinque mesi quattro episodi incentrati su uno dei personaggi più amati dei lettori di gialli, l’creata dalla scrittrice spagnola Alicia Giménez Bartlett. Dalle avventure pubblicate in Italia da Sellerio alla trasposizione televisiva la città di Petra Delicato cambia da Barcellona a Genova, pochissimo utilizzata da cinema e tv. Ma il carattere indipendente, orgoglioso e refrattario alle convenzioni ...

