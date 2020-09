Petra, la serie tv: quante puntate sono? (Di lunedì 14 settembre 2020) Un’altra serie tv tratta da una serie di romanzi di successo sta per debuttare. Stiamo parlando di Petra, in onda dal 14 settembre 2020 su Sky Cinema ed in streaming su Now Tv, tratta dai romanzi della scrittrice spagnola Alicia Gimenez-Bartlett e con protagonista l’Ispettrice Petra Delicado, al lavoro nella Polizia di Barcellona. Ma da quante puntate è composto Petra? La prima stagione della serie tv è composta da 4 episodi, tutti realizzati come se fossero dei film-tv, ciascuno tratto da un libro. L’ultima puntata, salvo cambiamenti di palinsesto, andrà in onda il 4 ottobre. Petra, la trama La protagonista è Petra Delicato, (Paola Cortellesi) un’ispettrice della ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 14 settembre 2020) Un’altratv tratta da unadi romanzi di successo sta per debuttare. Stiamo parlando di, in onda dal 14 settembre 2020 su Sky Cinema ed in streaming su Now Tv, tratta dai romanzi della scrittrice spagnola Alicia Gimenez-Bartlett e con protagonista l’IspettriceDelicado, al lavoro nella Polizia di Barcellona. Ma daè composto? La prima stagione dellatv è composta da 4 episodi, tutti realizzati come se fossero dei film-tv, ciascuno tratto da un libro. L’ultima puntata, salvo cambiamenti di palinsesto, andrà in onda il 4 ottobre., la trama La protagonista èDelicato, (Paola Cortellesi) un’ispettrice della ...

valentinanssini : RT @SkyItalia: Una donna dai modi garbati, una donna da sposare… No, Petra non è una serie di luoghi comuni. Petra è solo Petra. Da questa… - gianluca89S : RT @SkyItalia: “Petra non è una serie di luoghi comuni. No, è solo Petra. Dal 14 settembre su Sky” #SkyPetra #SkyOriginal - fraclaudio : @Chiara_Calime Sarà che ho appena finito di guardarmi la serie di luther che trovo bellissima e che con petra ha so… - raspa90 : RT @tvblogit: Petra, la recensione in anteprima: una serie tv positivamente contraddittoria - giulio_galli : RT @tvblogit: Petra, la recensione in anteprima: una serie tv positivamente contraddittoria -