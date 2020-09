Petra – La fiction Paola Cortellesi su Sky

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 14 settembre 2020) Inizia questa sera su Sky ladi, la storia prodotta da Sky con Cattleya in associazione con Bartlebyfilm. Il trailer è già un ottimo motivo per non perdere questa nuova avventura, in quattro puntate, con protagonista la bravissima. Trailer diè composta da quattro storie, in onda su Sky Cinema a partire da lunedì 14 settembre, di cui il trailer racconta l’atmosfera intorno alle tante lei coinvolte:Delicato,, Maria Sole Tognazzi, Genova, Alicia Giménez-Bartlett. Le quattro storie nascondono altrettanti misteri da svelare, rivelandosi capitoli a sé stanti di una narrazione così ...