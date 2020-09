Petra | la Cortellesi protagonista del primo crime show originale Sky

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 14 settembre 2020) Serena Nannelli Una serie dai toni cupi, visivamente minimale ma dai contenuti spesso sfacciati. Partenza zoppicante, perché priva di sfumature, ma poi si inizia ad apprezzare l'ensemble Paoladebutta nella serialità televisiva con "", che andrà in onda ogni lunedì alle 21.15, a partire da stasera, su Sky Cinema e in streaming su NOW TV. L'opera è una trasposizione di quattro degli undici romanzi della scrittrice Alicia Giménez-Bartlett e ogni episodio, autoconclusivo, ha la regia di Mariasole Tognazzi.Delicato (Paola) è un ispettore della squadra mobile di Genova. Due matrimoni falliti alle spalle, ilcon un uomo di successo che l’ha molto ferita, il secondo con un ragazzo più giovane con ...