Petra di Paola Cortellesi è un’investigatrice inedita e controcorrente

Leggi su wired

(Di lunedì 14 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=WLynjyCWcMI “Questa è una città che non pretende nulla, è libera, non è invadente si fa i fatti suoi“, dice a un certo puntoDelicato, l’ispettore interpretato danei quattro film tv che arrivano su Sky dal 14 settembre, al che l’ex marito le risponde: “Questa non è Genova, sei tu“. È uno scambio di battute secco, come molti altri ci sono nella serie, ma che ben rappresenta l’atmosfera generale di questa produzione Sky con Cattleya e Bartley Films che prende spunto dai romanzi gialli di Alicia Giménez-Bartlett, pubblicati in Italia da Sellerio: la scrittrice spagnola ha creato nel 1996 il personaggio di questa investigatrice dura, coriacea, determinata ed estremamente intuitiva, persino ...