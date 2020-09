Petra | da stasera su Sky Cinema Uno la serie tv con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 14 settembre 2020)su SkyUno, e in streaming su NOW TV, arriva, latv Sky Original con. Arrivasu SkyUno, alle 21:15,, la nuovatv targata Sky Original prodotta con Cattleya in associazione con Bartlebyfilm. Gli episodi saranno disponibili anche in 4K HDR con Sky Q satellite, in streaming su NOW TV e sempre on demand. Quattro storie gialle al femminile ispirate alla detective di Barcellona più famosa al mondo, il personaggio creato dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett, che esordisconoin TV con la puntata Riti di morte (trovate qui la nostra recensione del primo episodio), ...