Per il Tg1, il ragazzo di Maria Paola Gaglione si chiama «Cira» (Di lunedì 14 settembre 2020) Abbiamo parlato spesso, dopo l'omicidio di Maria Paola Gaglione, di omofobia e di tutti i problemi che alcuni strati della società hanno con la comunità LGBT. Tuttavia, molto spesso, alcuni ostacoli sono creati anche inconsapevolmente, con un utilizzo troppo leggero delle parole. La vicenda di Maria Paola Gaglione è nota: la giovane di 22 anni è morta in seguito a un incidente provocato dal fratello, mentre stava andando in motorino con il suo compagno, un uomo trans. Quest'ultimo ha anche subito delle percosse dallo stesso fratello della vittima. Nel suo servizio delle 13, il Tg1 lo ha chiamato «Cira».

