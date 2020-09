Pedopornografia: l’ex difensore Metzelder ha confessato (Di lunedì 14 settembre 2020) Metzelder ha confessato di aver posseduto e diffuso materiale pedopornografico: l’ex difensore era stato vittima di un blitz della polizia Christoph Metzelder ha confessato di aver posseduto e diffuso materiale pedopornografico tra il 9 luglio e l’1 settembre 2019. A riportarlo è la Bild. In totale, sono stati trovati 297 file sul cellulare dell’ex difensore tedesco dopo il blitz condotto dalla polizia di Amburgo nella sua abitazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020)hadi aver posseduto e diffuso materiale pedopornografico: l’exera stato vittima di un blitz della polizia Christophhadi aver posseduto e diffuso materiale pedopornografico tra il 9 luglio e l’1 settembre 2019. A riportarlo è la Bild. In totale, sono stati trovati 297 file sul cellulare dell’extedesco dopo il blitz condotto dalla polizia di Amburgo nella sua abitazione. Leggi su Calcionews24.com

