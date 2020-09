Passioni e relazioni aperte | la tempestosa vita sentimentale di Stephen Hawking protagonista di un nuovo libro | “Doveva essere al centro dell’attenzione”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 14 settembre 2020)ci ha lasciati nel 2018, in un giorno molto particolare: all’età di 76 anni si è spento l’astrofisico noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri. La sclerosi laterale amiotrofica, con la quale ha convissuto per gran parte della sua esistenza, non gli ha impedito di lavorare come docente e di svolgere i suoi studi su relatività, quantistica e cosmologia. Il suo quoziente d’intelligenza era 160 o 165, lo stesso di Albert Einstein e Isaac Newton: era i più autorevoli e conosciuti fisici teorici al mondo, noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologica quantistica e sull’origine dell’universo. Vincolato all’immobilità dagli anni ottanta a causa di una malattia del motoneurone, diagnosticatagli già nel 1963 (una forma a lenta ...