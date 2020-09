Parma su Saponara: il centrocampista è in uscita dalla Fiorentina (Di martedì 15 settembre 2020) Il Parma ci prova per Riccardo Saponara della Fiorentina: il centrocampista è stato allenato da Fabio Liverani a Lecce Il Parma sogna Riccardo Saponara per rinforzare la trequarti e dare maggior peso all’attacco. Il classe ’91 ritroverebbe in gialloblù il tecnico Fabio Liverani, che lo ha allenato nella scorsa esperienza al Lecce. Come riportato da Sky Sport, nella giornata odierna sono ripresi i contatti con la Fiorentina, che da tempo ha messo Saponara ai margini del progetto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Ilci prova per Riccardodella: ilè stato allenato da Fabio Liverani a Lecce Ilsogna Riccardoper rinforzare la trequarti e dare maggior peso all’attacco. Il classe ’91 ritroverebbe in gialloblù il tecnico Fabio Liverani, che lo ha allenato nella scorsa esperienza al Lecce. Come riportato da Sky Sport, nella giornata odierna sono ripresi i contatti con la, che da tempo ha messoai margini del progetto. Leggi su Calcionews24.com

Il Parma sogna Riccardo Saponara per rinforzare la trequarti e dare maggior peso all’attacco. Il classe ’91 ritroverebbe in gialloblù il tecnico Fabio Liverani, che lo ha allenato nella scorsa ...

Un calciomercato paradossale, almeno per quanto riguarda il Parma, a cui sono stati accostati la bellezza di 70 nomi, ma al momento il computo degli acquisti è pari a zero (0). Stramberie di una stagi ...

Fin dall’inizio, ossia da quando è stato ufficializzato l’arrivo di Alessio Dionisi quale nuovo mister, si è parlato della “questione trequartista”. È indubbio infatti che l’allenatore ex Venezia pred ...

