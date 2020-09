Parma | Liverani | «Sarà l’anno di Inglese | voglio un calcio bello ed equilibrato»

(Di lunedì 14 settembre 2020) Fabioha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport in vista dell’inizio del campionato: le sue parole Fabio, tecnico del, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport in vista dell’inizio del campionato di Serie A. Le sue parole.– «Il motivo che mi ha spinto a venire qui è sicuramente il d.s. Carli. E poi l’organizzazione: avere un centro sportivo di livello mondiale è fondamentale. E la qualità della rosa sulla quale posso lavorare è di ottimo livello: si può competere per la salvezza e lottare ad armi pari con tutti. E magari, alla fine, arriva anche qualcosa di più». ORGANIZZAZIONE – «Cosa mi ha colpito di più? L’organizzazione. Si curano i minimi dettagli e, specialmente per una ...

A Collecchio Parma e Genoa fanno le prove generali in vista dell'inizio del campionato. Liverani schiera un 4-3-1-2 con Kucka trequartista, Maran punta su Destro in avanti e sull'esperienza di Pandev ...La squadra di Liverani, che esordirà in campionato contro il Napoli, batte il Genoa grazie alla rete di Karamoh. In campo nella ripresa anche Zajc, che per poco non regalava il pareggio a Maran. Stecc ...