"Papà ti prego aiutami tu, mi sento debole" L'ultima lettera di Viviana Parisi

Qualche giorno prima della sua scomparsa con il figlio Gioele, Viviana Parisi scrisse una lettera al padre: gli chiedeva aiuto, stava male. Continuano le indagini per dare una risposta ai mille interrogativi che si nascondono dietro la scomparsa e poi la morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello. Le ipotesi in quasi due mesi si sono ormai sprecate a decine ma la verità non è ancora venuta a galla. E nemmeno sarà facile capire cosa sia davvero successo in quel bosco di Caronia. A sentire psichiatri e psicologi, Viviana non stava bene psicologicamente, non riusciva a conciliare il suo lavoro da Dj con l'essere mamma di un figlio che adorava.

