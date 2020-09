Paolo Brosio: lo scherzo de Le Iene e la finta telefonata del Papa (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel gennaio del 2015 è andato in onda a Le Iene lo scherzo organizzato da Frank Matano a Paolo Brosio, uno dei più cattivi mai fatti: la finta telefonata di Papa Bergoglio. Le Iene non si sono mai pentite per uno scherzo, ma quello fatto a Paolo Brosio nel 2013 - la finta telefonata del Papa - ha messo letteralmente in ginocchio Frank Matano, che, davanti alla reazione del giornalista, assalito dai rimorsi, ha deciso di confessare tutto immediatamente. Tutti ricorderanno cosa è successo in quel "Le Iene presentano Scherzi a parte" - chi non lo ricorda può rinfrescare la memoria grazie alla clip di Mediaset -, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel gennaio del 2015 è andato in onda a Leloorganizzato da Frank Matano a, uno dei più cattivi mai fatti: ladiBergoglio. Lenon si sono mai pentite per uno, ma quello fatto anel 2013 - ladel- ha messo letteralmente in ginocchio Frank Matano, che, davanti alla reazione del giornalista, assalito dai rimorsi, ha deciso di confessare tutto immediatamente. Tutti ricorderanno cosa è successo in quel "Lepresentano Scherzi a parte" - chi non lo ricorda può rinfrescare la memoria grazie alla clip di Mediaset -, ...

nonnayetta : Io starò in piedi finché non entra Paolo Brosio a costo di fare after al lavoro #GFVIP - Michele37446349 : Ma vedremo Paolo brosio pregare h24? #GFVIP - cest_elliott : LEVATI VOGLIO PAOLO BROSIO #GFVIP - Goganda_24 : @Andrea_Nocera_ Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Francesca Pepe, Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck, Flavia… - Marco04995122 : #gfvip secondo voi quest’anno bestemmierà qualcuno?? Io immagino già Paolo brosio HAHAHAHAHAHA -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Brosio Adua Del Vesco: “Ho sfiorato la morte. Sono legata a Paolo Brosio dalla religione ma al GF troverò… Il Fatto Quotidiano Alfonso Signorini e Barbara D’Urso: senza esclusione di colpi

Alfonso Signorini e Barbara D’Urso stanno facendo il sangue amaro a vicenda. Agli insulti poco velati di Signorini, Barbarella risponde per le rime. Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello V ...

Grande Fratello Vip 5, al via da lunedì 14 settembre su Canale 5

Dopo la quarta edizione andata in onda in piena pandemia, Alfonso Signorini tornerà alla guida del primo reality della televisione italiana, il Grande Fratello Vip. Giunto alla quinta edizione, che de ...

Alfonso Signorini e Barbara D’Urso stanno facendo il sangue amaro a vicenda. Agli insulti poco velati di Signorini, Barbarella risponde per le rime. Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello V ...Dopo la quarta edizione andata in onda in piena pandemia, Alfonso Signorini tornerà alla guida del primo reality della televisione italiana, il Grande Fratello Vip. Giunto alla quinta edizione, che de ...