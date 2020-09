Paola Cortellesi è (davvero e al 100%) la Petra dei romanzi di Alicia Giménez-Bartlett (Di lunedì 14 settembre 2020) L’ispettore Petra Delicado, che conoscete da vent'anni, per ammissione della sua creatrice non ha mai avuto una fisionomia ben definita. Ora invece ha il volto di Paola Cortellesi. Accade grazie alla serie tv in 4 film con cui SKY la porta anche al pubblico di chi i romanzi di Alicia Giménez-Bartlett non li ha mai letti, ma ama il genere crime fatto di omicidi, misteri e complotti su cui indagare. Petra arriva su Sky Atlantic stasera, ma i suoi fan si preparino a discutere. Perché anche se la loro eroina letteraria è nata senza volto, un’idea nella testa se la sono fatta tutti. Ognuno la sua. Questo succede quando si leggono i libri. Ci si immagina i personaggi. Per chi ha fatto questo esercizio, il primo episodio sarà uno choc. E ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 14 settembre 2020) L’ispettoreDelicado, che conoscete da vent'anni, per ammissione della sua creatrice non ha mai avuto una fisionomia ben definita. Ora invece ha il volto di. Accade grazie alla serie tv in 4 film con cui SKY la porta anche al pubblico di chi idiGiménez-non li ha mai letti, ma ama il genere crime fatto di omicidi, misteri e complotti su cui indagare.arriva su Sky Atlantic stasera, ma i suoi fan si preparino a discutere. Perché anche se la loro eroina letteraria è nata senza volto, un’idea nella testa se la sono fatta tutti. Ognuno la sua. Questo succede quando si leggono i libri. Ci si immagina i personaggi. Per chi ha fatto questo esercizio, il primo episodio sarà uno choc. E ...

WeCinema : #Venezia77: 5min di applausi per 'Non odiare' con Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, unico italiano in concorso… - GQitalia : Ok, siamo a Genova e non a Barcellona, negli anni 2000 e non nei '90, ma dopo questo primo choc, capirete quanto la… - xeratdragonarch : Petra, da stasera su Sky Cinema Uno la serie tv con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi - GQitalia : Stasera c'è #Petra! #Sky - Dondolino72 : RT @mariasolet: Paola Cortellesi: 'Avrei voluto essere libera come Petra, almeno una volta nella vita' -