Palermo, primo allenamento in città: seduta pomeridiana per i rosanero, Pelagotti torna in gruppo (Di lunedì 14 settembre 2020) Alberto Pelagotti torna in gruppo.Il portiere del Palermo, che nel corso del ritiro pre-campionato in quel di Petralia Sottana ha rimediato una distrazione muscolare di primo grado al soleo sinistro che lo ha tenuto fermo ai box, nella giornata di oggi si è allenato regolarmente. L'estremo difensore classe 1989, secondo quanto comunicato dal club di viale del Fante attraverso il proprio sito di riferimento, ha svolto l'intera seduta insieme al resto della squadra, che si è allenata nel pomeriggio agli ordini del tecnico Roberto Boscaglia fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera". Leggi su mediagol (Di lunedì 14 settembre 2020) Albertoin.Il portiere del, che nel corso del ritiro pre-campionato in quel di Petralia Sottana ha rimediato una distrazione muscolare digrado al soleo sinistro che lo ha tenuto fermo ai box, nella giornata di oggi si è allenato regolarmente. L'estremo difensore classe 1989, secondo quanto comunicato dal club di viale del Fante attraverso il proprio sito di riferimento, ha svolto l'interainsieme al resto della squadra, che si è allenata nel pomeriggio agli ordini del tecnico Roberto Boscaglia fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera".

WiAnselmo : #Palermo, primo allenamento in città: seduta pomeridiana per i rosanero, Pelagotti torna in gruppo - Mediagol : #Palermo, primo allenamento in città: seduta pomeridiana per i rosanero, Pelagotti torna in gruppo - SignorAldo : RT @La7tv: #tagada #Palermo, com'è andato il primo giorno di scuola? Il servizio di Maurizio Zoppi #scuoladay - TgrSicilia : Presentato il progetto di ammodernamento del #policlinico di #Palermo, a partire dal logo. Interventi strutturali e… - italia_esports : RT @Agimegitalia: #eSports, #Casale-#Palermo sarà la finale del primo torneo di ‘LND Esports’ -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo primo Scontro fra un monopattino e un'auto: è il primo incidente del genere a Palermo La Repubblica Coppa Italia, il Palermo Calcio A5 si impone 5-3 in casa degli Eightyniners

Il Palermo Calcio a 5 torna alla vittoria in una delle sfide più attese di questa prima parte di stagione. Prova di carattere dei rosanero che espugnano il Centro Sportivo Trinakria e superano ...

Palermo, Orlando resta sindaco: bocciata mozione sfiducia

Palermo, 14 set. (Adnkronos) - Leoluca Orlando resta sindaco di Palermo. Al termine di una seduta fiume iniziata stamani poco dopo le 10 Sala delle Lapidi ha bocciato la mozione di sfiducia al primo c ...

Il Palermo Calcio a 5 torna alla vittoria in una delle sfide più attese di questa prima parte di stagione. Prova di carattere dei rosanero che espugnano il Centro Sportivo Trinakria e superano ...Palermo, 14 set. (Adnkronos) - Leoluca Orlando resta sindaco di Palermo. Al termine di una seduta fiume iniziata stamani poco dopo le 10 Sala delle Lapidi ha bocciato la mozione di sfiducia al primo c ...