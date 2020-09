Oroscopo Branko – domani Martedi 15 Settembre 2020 | previsioni tutti i segni

Leggi su controcopertina

(Di lunedì 14 settembre 2020) ARIETE Tutto ok si direbbe, sui fronti! Potrete sviluppare progetti importanti e vivere relazioni appassionate, dovrete però concentrarvi e tenere a freno la lingua (Mercurio vi guarda storto). L’attività professionale sta marciando bene, ve ne accorgerete senza possibilità di equivoci, se siete liberi nella vostra professione. Felici, pronti a fare squadra in coppia. TORO Cielo intricato per il Toro, con Luna e Venere in quadratura. Se avete un’attività autonoma, controllate, verificate, rileggete, riflettete prima di rispondere… e non dovrete rimpiangere nessun errore. Giorno tutt’altro che scorrevole per i rapporti familiari e la vita di coppia, che richiedono ancora prudenza e maggiore ottimismo. Non male il settore professionale. GEMELLI Avete grinta e determinazione! È il momento in cui non bisogna ...