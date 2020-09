Open Arms, Italia e Malta negano lo sbarco a feriti e donne incinte (Di lunedì 14 settembre 2020) Hanno detto di no anche a feriti e donne incinte. Malta e Italia non solo continuano a rifiutare lo sbarco dei 278 naufraghi salvati da Open Arms, ma hanno risposto negativamente perfino alla richiesta della dottoressa di bordo di evacuare sette persone «gravemente ustionate» e due donne incinte «con sintomi di nausea e debolezza». Una di loro si chiama F. e ha 18 anni. Circa un mese fa è stata violentata da un collaboratore dei suoi carcerieri libici, con una … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 14 settembre 2020) Hanno detto di no anche anon solo continuano a rifiutare lodei 278 naufraghi salvati da, ma hanno risposto negativamente perfino alla richiesta della dottoressa di bordo di evacuare sette persone «gravemente ustionate» e due«con sintomi di nausea e debolezza». Una di loro si chiama F. e ha 18 anni. Circa un mese fa è stata violentata da un collaboratore dei suoi carcerieri libici, con una … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

