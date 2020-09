Oms: "I morti per Covid in Europa aumenteranno a ottobre, ma non chiudete le scuole" (Di lunedì 14 settembre 2020) Il peggio non è passato: i morti per Covid-19 in Europa torneranno a salire tra ottobre e novembre, che saranno i mesi più duri. Ma stavolta la vera sfida sarà "convivere con questa pandemia". Per questo... Leggi su europa.today (Di lunedì 14 settembre 2020) Il peggio non è passato: iper-19 intorneranno a salire trae novembre, che saranno i mesi più duri. Ma stavolta la vera sfida sarà "convivere con questa pandemia". Per questo...

Agenzia_Ansa : L'allarme dell' #Oms: in Europa aumenteranno i morti per #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, record di contagi nel mondo. Oms: “Nelle ultime 24 ore sono stati 307.930”. In Usa 194mila morti e olt… - LevyGalanti : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, Oms: «A ottobre e novembre boom di casi e morti» - FirenzePost : Coronavirus, l’Oms: in Europa più morti a ottobre e novembre (speriamo di no) - Francesco_Riz : RT @Agenzia_Ansa: L'allarme dell' #Oms: in Europa aumenteranno i morti per #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre #ANSA -